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Gençlerbirliği, 2023-2024 sezonunun ilk maçını Aktepe Stadı'nda oynayacak

Spor Haberleri

Gençlerbirliği, Ümraniyespor karşılaşmasının Eryaman Stadyumu'nda yapılamayacağını duyurarak, Aktepe Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Ankara Keçiörengücü'ne teşekkür edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2023-2024 sezonunun ilk maçını Aktepe Stadı'nda oynayacak.

Başkent ekibi tarafından yapılan açıklamada, Ümraniyespor karşılaşmasının bakım ve zemin yenileme çalışmaları devam ettiği için Eryaman Stadyumu'nda yapılamayacağını duyurdu.

Açıklamada, "Eryaman Stadyumu'nda oynayamayacağımız, Trendyol 1. Lig 1. hafta Ümraniyespor müsabakasının Ankara'da oynanması için bizlere Aktepe Stadı'nı tahsis eden başkentimizin güzide takımlarından Ankara Keçiörengücü'ne, Ankara Keçiörengücü Başkanı Sayın Sedat Tahiroğlu ve Ankara Keçiörengücü Yönetim Kuruluna teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

Gençlerbirliği Eryaman Aktepe Spor Haberler

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