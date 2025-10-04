Gençlerbirliği 2-2 Beraberlikte Teknik Direktör Eroğlu'nun Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Oyuncularımızın geri adım atmamaları, kazanma adına yaptıkları mücadele çok değerliydi." dedi.

Eryaman Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hüseyin Eroğlu, iyi bir takımla karşılaştıklarını belirtti. Bundan önceki iki maçta 4 puan aldıklarını hatırlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bu maçta 3 puan bizim için değerliydi. Kart cezası ve sakatlıktan dolayı kadromuzda değişikliğe gittik. Formasyonu da bu maçta biraz değiştirdik. Maçın ilk yarısında çok üretken bir oyun oynamasak da rakip duran toptan golü attı. Attığımız kritik bir gol vardı. 2,5 dakika süren incelemeden gol çıkmamasına üzüldüm. Futbolda eğer karar veremiyorsanız gol verilmeli. İkinci yarı yaptığımız hamlelerle oyunu hızlandırdık. Özellikle sol taraftan getirdiğimiz toplarla etkili olduk ve skoru dengeledik. Daha sonra yaptığımız hatayla kalemizde golü gördük."

Mücadeleden dolayı oyuncularını kutlayan Eroğlu, "Oyuncularımızın geri adım atmamaları, kazanma adına yaptıkları mücadele çok değerliydi. 2-2'den sonra girdiğimiz 1-2 net pozisyon vardı. İyi bir vuruş yapsaydık, belki buradan galip ayrılabilirdik. Bu anlamda üzgünüz. Taraftarlarımıza galibiyet armağan etmek istiyorduk. Kazanmak istiyorduk olmadı, 1 puanla ayrıldık." diye konuştu.

Hüseyin Eroğlu, Zecorner Kayserispor ve Corendon Alanyaspor maçlarındaki hakem kararlarıyla ilgi soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Kayserispor maçındaki ikinci pozisyonun kırmızı kart olmadığını düşünüyorum. Kartlar kolay çıktı. Bugün de iki pozisyona bakın, bizim attığımız gol sayılmadı, rakibin attığı sayıldı. İkisi benzer pozisyondu. Gençlerbirliği sahada kalmaya çalışan bir takım, bu zaten yıllardan beri böyle. Bu tip kararlarla canımız yanıyor, üzülüyoruz. Bugün 2,5 dakika bekledikten sonra böyle bir karar çıkması, rakibin golünün sayılması bizi ister istemez düşündürüyor. Sonuçta biz bu hakemlerle oynayacağız ve biraz daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum."

Her geçen gün daha iyiye gittiklerini belirten Eroğlu, "Bugün oyuncularımız gerçekten önemli bir performans ortaya koydu ama kazanamadık. Ama bazen 1 puan çok değerli. Geçtiğimiz haftalara baktığımızda birer puanlar olsaydı şu an daha farklı olurdu. Bu maç geçti, milli takım arasından sonra çok güçlü bir Gençlerbirliği tekrardan sahada olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.