Gençlerbirliği 100. yıl kutlamalarına hazırlanıyor

ANKARA (AA) - Gençlerbirliği Spor Kulübü Kamu İlişkileri ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esra Özel, 2023 yılında 100. yılını kutlayacaklarını hatırlatarak, " Ankara'nın tüm ilçelerini tek tek Gençlerbirliği tırı ile gezeceğiz." dedi.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen yönetim kurulu üyesi Esra Özel, 100. yıl hedefleri kapsamında çok sayıda etkinlik yapacaklarını belirtti.

Kulübün kapılarını tüm halka açtıklarını anlatan Özel, "Hayata geçireceğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle spor camiasında örnek bir kulüp olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara'nın tüm ilçelerini tek tek gezeceğiz. Ankaralı ailelerimizin, gençlerimizin ayağına gideceğiz. Gezici tırımızda tanıtım filmleri, müzikler, hediyelerin yanı sıra futbolcularımızla söyleşi, kısa oyunlar da olacak." diye konuştu.

Özel, kadınlarla ilgili çok sayıda projelerinin olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu vizyonun ilk adımı olarak eylül ayında kadın futbol takımımızı kurduk. Şimdiden 40 kızımız top koşturuyor. Hedefimiz Minikler Ankara Ligi'ni hayata geçirmek ve 100. yılımızda kendi yetiştirdiğimiz kızlarımızla ligde yer almak. Ayrıca bize ulaşmayı hayal eden çocuklarımızın ve gençlerimizin, kendi mahallelerinde keşfedilmelerini sağlayacağız. Bu proje ile kazandığımız çocuklarımız belki de geleceğin yine bizim altyapımızdan çıkan İrfan Can Kahvecileri, Mert Çetinleri, Berat Ayberk Özdemirleri yakın zamanda kaybettiğimiz kişiliğiyle ve sporcu kimliğiyle örnek olan Ahmet Çalıkları olacak."