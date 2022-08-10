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Gençlerbirliği "100. yıl" formalarını tanıttı

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Gençlerbirliği '100. yıl' formalarını tanıttı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kuruluşunun 100. yılını kutlayacağı 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların tanıtımını sosyal medya hesaplarından yaptı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kuruluşunun 100. yılını kutlayacağı 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların tanıtımını sosyal medya hesaplarından yaptı.

Kulüp sosyal medya hesaplarından kulübün kuruluş tarihine atfen dün saat 19: 23'ten itibaren yapılmaya başlanılan tanıtımlarında, video ve oyuncuların formalı fotoğrafları kullanıldı.

Paylaşımlarda, Atatürk'ün mozolesinde Türk bayrağını gören pencereden esinlenerek hazırlanan forma ile 100. yıl forması ve 2022-2023 sezonu alternatif forması yer alırken klasik çubuklu formanın ise ileri bir tarihte tanıtılacağı duyuruldu.

AA / Musa Samur - Spor

Gençlerbirliği Spor Haberler

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