Gençlerbirliği "100. yıl" formalarını tanıttı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kuruluşunun 100. yılını kutlayacağı 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların tanıtımını sosyal medya hesaplarından yaptı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kuruluşunun 100. yılını kutlayacağı 2022-2023 sezonunda giyeceği formaların tanıtımını sosyal medya hesaplarından yaptı. Kulüp sosyal medya hesaplarından kulübün kuruluş tarihine atfen dün saat 19: 23'ten itibaren yapılmaya başlanılan tanıtımlarında, video ve oyuncuların formalı fotoğrafları kullanıldı. Paylaşımlarda, Atatürk'ün mozolesinde Türk bayrağını gören pencereden esinlenerek hazırlanan forma ile 100. yıl forması ve 2022-2023 sezonu alternatif forması yer alırken klasik çubuklu formanın ise ileri bir tarihte tanıtılacağı duyuruldu. Spor AA / Musa Samur Gençlerbirliği Spor Haberler

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