Gençlerbirliği 1-0 Başakşehir: Süper Lig'de İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gençlerbirliği ile RAMS Başakşehir maçı, ev sahibi ekibin Thalisson'un golüyle 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İlk yarıda Gençlerbirliği, etkili ataklarıyla dikkat çekti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çavuş, Abdullah Uğur Sarı

Gençlerbirliği : Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürbüz, Koita, Tongya, Niang

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Berat Özdemir, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Crespo, da Costa, Shomurodov

Gol: Dk. 36 Thalisson ( Gençlerbirliği )

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada sol kanattan gelişen atakta Tongya'nın ceza sahasına gönderdiği pasta Koita'nın vuruşunda topu kaleci Muhammed Şengezer, sağ direğin yanında kontrol etti.

10. dakikada Gençlerbirliği'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında boş kalan Goutas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Thalisson'un vole vuruşunda top üstten auta gitti.

17. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Göktan Gürbüz'ün pasında Tongya'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

35. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan dönen topu takip eden Koita'nın vuruşunda Başakşehir defansı meşin yuvarlağı karşıladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Dele-Bashiru'nun çektiği şutta meşin yuvarlak Thalisson'a çarparak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Gençlerbirliği üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
