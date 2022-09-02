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Gençlerbirliği: 0 - 0

Spor Haberleri

Gençlerbirliği: 0 - 0

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali AkkorGÖZTEPE: Ekrem– Uğur Kaan (Dk. 46 Tijanic), Arslanagic, Emir, İsmail, Mesut (Dk. 90 Ege), Yalçın (Dk. 77 Yunus Emre), Palmer (Dk.64 Emre), Yasin, Atanga (Dk.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Oğuz Kağan Çalışır, Mehmet Ali Akkor

GÖZTEPE: Ekrem– Uğur Kaan (Dk. 46 Tijanic), Arslanagic, Emir, İsmail, Mesut (Dk. 90 Ege), Yalçın (Dk. 77 Yunus Emre), Palmer (Dk.64 Emre), Yasin, Atanga (Dk. 46 Hüsamettin), Obinna

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd – Metehan, Gökhan, Mert, Musa, Grechyshkin, Serdarcan (Dk.84 Mert Kabasakal), Aksel (Dk.90+3 Bieliaiev), Barış, Ahmet (Dk. 86 Gökhan), İlker

SARI KARTLAR: Emir, Palmer, Arslanagic (Göztepe), Bieliaiev, Metehan ( Gençlerbirliği )

Spor Toto 1'nci Ligi'nde Göztepe, sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Bu skorla sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

11'inci dakikada konuk ekip etkili geldi. İlker'in sağdan ortasında Ahmet ön direkte dokundu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

19'uncu dakikada ev sahibi gole yaklaştı. Çalımlarla ceza sahasına giren Yalçın'ın şutunda top yandan auta çıktı.

53'üncü dakikada Mesut ceza sahası dışından kaleyi yokladı, Übeyd parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

65'inci dakikada Gençlerbirliği tehlikeli geldi. İsmail'den sıyrılan Barış'ın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Mücadele 0-0 eşiklikle sona erdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Gençlerbirliği Oğuzhan Çakır Emre Yasin Yunus Emre Spor Haberler

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