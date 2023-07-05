Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazanan Merve Tuncel Tebrik Edildi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Merve Tuncel için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda üst üste 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu olan Merve Tuncel için tebrik mesajı yayımladı. Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, üst üste 3'üncü Kez Avrupa Şampiyonu olan Merve Tuncel'i yürekten kutluyorum. Finalde 16.18.53'lük derecesiyle altın madalya kazanan Merve kızımızın bu başarısı, su sporları açısından büyük önem arz etmektedir. Altın kulaç Merve'nin, uzun yıllar boyunca havuzdan madalyalar ve rekorlar çıkaracağına inanıyorum. Değerli sporcumuzu, bizleri gururlandırdığı için tekrar tebrik ediyor ve başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."