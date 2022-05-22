Gençler ve Yıldızlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası, Balıkesir'de sona erdi - Haberler

Türkiye Okul Sporları Federasyonunca Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası tamamlandı.

Federasyonun faaliyet takviminde yer alan ve 50 ilden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla 3 gün süren şampiyonada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Ören Meydanı'ndaki Pegasus heykeli önünde gerçekleştirilen törende dereceye giren sporculara ödülleri Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, belediye başkan yardımcısı Murat Yazgan ve Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan tarafından verildi.

Şampiyonada yıldız kızlar kategorisinde Kayseri Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu birinci, Ordu Fatih İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Gaziantep Akyol Ortaokulu ise üçüncü, Yıldız Erkekler kategorisinde Kayseri Şehit Necmettin Bayraktar Ortaokulu birinci, Ordu fatih İmam hatip Ortaokulu ikinci ve Ordu Şehit Neşe Eryetim İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu.

Genç Kız A kategorisinde Antalya Eczacı Güzin Velittin Bekiroğlu MTAL birinci, Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi ikinci, Kestel Sultan Alparslan Anadolu Lisesi üçüncü, Genç Kız B kategorisinde Gaziantep Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi birinci, Giresun Spor Lisesi ikinci, Antalya Eczacı Güzin Velittin Bekiroğlu MTAL üçüncü oldu.

Müsabakada diğer kategorilerdeki sonuçlar ise şöyle:

"Genç Erkek A kategorisinde Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi birinci, Aydın Söke MTAL ikinci, Kocaeli Sabancı MTAL üçüncü. Genç Erkek B kategorisinde Giresun Spor Lisesi birinci, Yalova Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi ikinci v Gaziantep Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi üçüncü. Yıldızlar Erkekler kategorisinde Kocaeli Alparsalan Ortaokulu'undan Arda Uzel birinci, KKTC Çanakkale Ortaokulu'ndan Mustafa Çavuş ikinci, Gaziantep Mustafa Erman Ortaokulu'undan Arda Akdemir üçüncü. Yıldızlar Kızlar kategorisinde Çanakkale Namık Kemal Ortaokulu'ndan Tuğçe Savran birinci, Yalova Koruköy Ortaokulu'ndan Fatma Nisa Günaydın ikinci, Yalova Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan Zeynep Bayram üçüncü.

Gençler A Erkekler kategorisinde Denizli Yaşar Kemal Fen Lisesi'nden Cemil Erdem Arım birinci, Bursa Tophane MTAL'den Mustafa Melih Yıldız ikinci, Kocaeli 24 Kasım Anadolu Lisesi'nden Anıl Tuna Sözer üçüncü. Gençler A Kızlar kategorisinde Çanakkale Gelibolu Anadolu Lisesi'nden Halime Savran birinci, Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nden Gülnur Çankaya ikinci, Antalya Eczacı Gülin Velittin Bekİroğlu MTAL'den Esra Kenger üçüncü.

Gençler B Erkekler kategorisinde KKTC İskele Efkaf Türk Marif Koleji'nden Emre Kaplan birinci, Bursa Hüseyin Özdilek Anadolu Lisesi'nden Ediz Ateş ikinci, Bursa Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nden Batın Demir üçüncü. Gençler B Kızlar kategorisinde Yalova Özel Birey Anadolu Lisesi'nden Emine Irmak Sezer birinci, Gaziantep Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi'nden Edanur Toy ikinci, İzmir Gazi Anadolu Lisesi'nden Esma Duman üçüncü."