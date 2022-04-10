Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası, sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dubai'deki organizasyonun son gününde genç kadınlar ve erkekler epe kategorilerinde takım müsabakaları yapıldı.

Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Damlanur Sönmüş ve Berra Sonyüksek'ten kurulu kadınlar takımı 15'inci, Emir Akal, Halis Efe Elibol, Murat Meriç ve Cengizhan Öner'in yer aldığı erkekler takımı ise organizasyonu 34'üncü tamamladı.

Türkiye, şampiyonada 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye'ye madalyalar kazandıran Aleyna Ertürk, yıldız kadınlar epe kategorisinde kürsünün ilk basamağında yer alırken genç kadınlar epe kategorisinde bronz madalya elde etti.