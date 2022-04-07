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Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nın altıncı gününde genç kadınlar ve erkekler flöre kategorilerinde takım müsabakaları gerçekleştirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nın altıncı gününde genç kadınlar ve erkekler flöre kategorilerinde takım müsabakaları gerçekleştirildi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de bugün oynanan maçlar sonucunda Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan, Melike Taşdelen ve Fatıma Zehra Anbarlılar'dan kurulu kadınlar takımı 16'ncı, Can Alkış, Alp Eyüpoğlu ve Utku Özyalçın'ın yer aldığı erkekler takımı ise organizasyonu 24'üncü tamamladı.

Şampiyona yarın genç erkekler ve kadınlar epe kategorilerinde bireysel karşılaşmalar ile devam edecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Eskrim, Dubai, Spor, Haberler

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