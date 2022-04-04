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Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nın üçüncü gününde genç kadınlar ve erkekler kılıç kategorilerinde takım müsabakaları gerçekleştirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nın üçüncü gününde genç kadınlar ve erkekler kılıç kategorilerinde takım müsabakaları gerçekleştirildi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de bugünkü maçların ardından Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör ve Alara Çermen'den kurulu kadınlar takımı 6'ncılık, Tolga Aslan, Muhammed Furkan Kalender, Adem Doruk Küpeli ve Alkım Öztürk'ün yer aldığı erkekler takımı ise 15'incilik elde etti.

Şampiyonada yarın, genç erkekler ve kadınlar flöre kategorilerinde maçlar yapılacak.???????

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Eskrim, Dubai, Spor, Haberler

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