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Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nın ikinci gününde yıldız kızlar ile erkekler kılıç kategorilerinde 6 milli eskrimci piste çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nın ikinci gününde yıldız kızlar ile erkekler kılıç kategorilerinde 6 milli eskrimci piste çıktı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'deki organizasyonu Kerem Çağlayan 11'inci, Begüm Alkaya 21'inci, Tolga Aslan 33'üncü, Alara Çermen 36'ncı, Nil Güngör 39'uncu ve Adem Doruk Küpeli 78'inci sırada tamamladı.

Organizasyon yarın genç kadınlar ve erkekler kılıç kategorilerinde takım müsabakalarıyla sürecek.

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Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası

Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Birleşik Arap Emirlikleri, Eskrim, Dubai, Milli, Spor, Haberler

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