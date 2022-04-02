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Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nın ilk gününde genç kadınlar ve erkekler kılıç kategorilerinde 7 milli sporcu piste çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nın ilk gününde genç kadınlar ve erkekler kılıç kategorilerinde 7 milli sporcu piste çıktı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'deki şampiyonanın ilk gününde çeyrek finalde organizasyona veda eden Nisanur Erbil, 8. oldu.

Diğer milli sporculardan Tolga Aslan 15'inci, Begüm Alkaya 19'uncu, Muhammed Furkan Kalender 20'nci, Nil Güngör 45'inci, Adem Doruk Küpeli 95'inci ve Alkım Öztürk de 116'ncı sırada organizasyonu tamamladı.

Şampiyona, yarın yıldız kızlar-erkekler kılıç kategorileriyle devam edecek; 10 Nisan Pazar günü son bulacak. ???????

AA / Fatih Çakmak - Spor

Birleşik Arap Emirlikleri, Milli Sporcu, Eskrim, Dubai, Spor, Haberler

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