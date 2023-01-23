Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası Rize'de yapıldı

Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası bu yıl 2ç kez Rize'nin İkizdere ilçesinde düzenlendi.

İkizdere ilçesinde bağlı Cimil Yaylası'nda bu yıl 2. kez düzenlenen şampiyonada Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen 70 sporcu U16, U18, U20, U21, U21 kategorilerinde yarıştı. Start noktasından başladıktan sonra belli bir mesafe tırmanan sporcular, tırmandıkları yerden kayarak en kısa sürede yarışı bitirmeye çalıştı. Kıran kırana görüntülere sahne olan yarışların sonucunda dereceye giren sporcular, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek.

Yarışma sırada ayağında sakatlık yaşayan ve ekiplerin ilk müdahalesinde bacağının kırıldığı tespit edilen 21 yaşındaki Emirhan Adaşıroğlu, dağın yamacından sedye ile ekipler tarafından kurtarıldı. Daha sonra yamaçtan indirilen sporcu ambulans ile hastaneye ulaştırıldı.

Ersan Başar: "Amacımız bu bölgede uluslararası bir yarışma yapmak"

Cimil yaylasında uluslararası bir yarışma düzenlemeyi hedeflediklerini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "Türkiye Dağ Kayağı şampiyonasını bu yıl Cimil'de 2. kez düzenliyoruz. Ülkemizde yeni gelişmeye başlayan spor dalı olarak Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından son 10 yıldan beri Türkiye şampiyonaları düzenliyoruz. Uluslararası yarışmalara sporcularımız katılıyor. Cimil bölgesi özellikle yapısından ötürü bu spora çok uygun. Dağ kayağı mekanik tesislerin olmadığı yerlerde yapılıyor. Özellikle bu şampiyonaya Rize Valiliğimizden destek var. 70 sporcumuz bugün start aldı. Sporcularımız 1 yıldır bu şampiyonaya hazırlanıyor. Buradaki yarışmanın ardından olimpik kadroları oluşturacağız. Buradaki sporcular milli kampa katılacaklar. Sporcularımız yurtdışında ülkemizi temsil edecek. Özellikle Uluslararası Dağ Kayağı federasyonu ISF üyesiyiz. Ülkemizde birçok kere dünya kupaları yaptık. Bugün Cimil bölgesi de 2024 yılı için akredite edilecek. Daha sonrasında uluslararası bir yarışmaya çevirme en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak amacımız bu bölgede uluslararası bir yarışma yapmak. Öncelikle 2024 daha sonrasında 2025'de geleneksel hale getirmek istiyoruz. Buradaki hedeflerimiz büyük. Çünkü bölge hak ediyor. Buraya dünyanın bir çok yerinden sporcular gelerek dağ kayağı yapması için imkan olacak" dedi.

Hakan Karagöz: "İkizdere Cimil'de muhteşem bir organizasyon oluyor"

Bu yıl yarışma 2. kez Cimil yaylasında yapıldığını belirten İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz de, "İlkini geçen sene yaptığımız ve Türkiye Dağcılık Federasyonu takvimine giren dağ kayağı şampiyonasının ikincisini yapıyoruz. İkizdere Cimil'de muhteşem bir organizasyon oluyor. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi burada da kar az. Hakemlerin verdiği karara uygun alan belirlenerek organizasyonu yaptık. Federasyonunda desteği ile Cimil'de Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası'nı yapmak istiyoruz. Dağ kayağı okulu kurarak burada gençlerimizi yetiştirmek istiyoruz. Şampiyona için geçen yıl bu yıl buraya gelen sporcular arasında bir Karadenizli sporcu olmaması bizi bu yönde hedefler koymaya teşvik etti. Bizim gençlerimiz de bu spora çok yatkınlar. Bizim gençlerimizde bu sporu yapmaların için ön ayak olmak istiyoruz. Kış sporları içinde ilimizde yeni bir turizm ayağı oluşturmak için gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Kasım Baran Kaygısız: "Yarışma çok güzeldi"

U18 kategorisinde birinci olan Kasım Baran Kaygısız, İkizdere'yi çok beğendiğini ifade ederek, "Yarışmada birinci oldum. Yarışma çok güzeldi. Tırmanışta benden daha iyi çıkan arkadaşlarım vardı ama kayarken onlara yetişip geçmeyi başardım. Benim açımdan güzel bir yarıştı. Geçen sene U16'da üçüncü olmuştum. Bu sene birincilik nasip oldu. İkizdere'de çok güzel bir yer. Gördüğüm en güzel yerlerden biri" dedi. - RİZE