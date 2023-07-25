Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası Başlıyor
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Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası, yarın Romanya'da başlayacak. Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'teki organizasyon, 3 Ağustos'ta sona erecek. Şampiyonada 23 ay-yıldızlı sporcu madalya mücadelesi verecek.
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası, yarın Romanya'da başlayacak.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'teki organizasyon, 3 Ağustos'ta sona erecek.
Şampiyonada 23 ay-yıldızlı sporcu madalya mücadelesi verecek.
Bükreş'te sahneye çıkacak gençler kategorisindeki milli sporcular şunlar:
45 kilo Cansu Bektaş-Gamze Altun, 49 kilo Medine Bilicier, 76 kilo Burcu İldem Gerçekden,
87 kilo Büşra Çan, +87 kilo Tuana Süren-Fatmagül Çevik, 55 kilo Harun Algül, 61 kilo Mustafa Eliş, 67 kilo Kaan Kahriman, 89 kilo Enes Çelik, 96 kilo Emre Öztürk, 102 kilo Muhammed Emin Burun, 109 kilo Taner Çağlar ve +109 kilo Ali Oflaz-Onur Demirci.
Şampiyonada yarışacak 23 yaş altı sporcular ise şunlar:
49 kilo Duygu Alıcı, 55 kilo Burcu Alıcı, 73 kilo Muhammed Furkan Özbek, 64 kilo Aysel Özkan, 71 kilo Nuray Güngör, 76 kilo Dilara Narin ve 81 kilo Sara Yenigün.