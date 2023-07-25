Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası Başlıyor

Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası, yarın Romanya'da başlayacak. Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bükreş'teki organizasyon, 3 Ağustos'ta sona erecek. Şampiyonada 23 ay-yıldızlı sporcu madalya mücadelesi verecek.