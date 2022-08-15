Milli halterciler Yasin Büyükhüseyinler ve Tuğba Nur Koz, 15 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu.

Milli halterciler Yasin Büyükhüseyinler ve Tuğba Nur Koz, 15 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu.

Gençler ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası, Polonya'da devam ediyor.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15 yaş altı kategorisi erkekler 73 kiloda mücadele eden Yasin Büyükhüseyinler, koparmada 114 kilo, silkmede 138 kilo, toplamda 252 kilo ile 3 altın madalya kazandı.

Şampiyonada 15 yaş altı kategorisi kızlar 59 kiloda Türkiye'yi temsil eden Tuğba Nur Koz da koparmada 73 kilo, silkmede 88 kilo, toplamda 161 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya elde etti.