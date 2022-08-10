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Gençler ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası

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Gençler ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası

Polonya'nın Raszyn şehrinde bugün başlayan Gençler ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 altın 3 gümüş madalya kazandı.

Polonya'nın Raszyn şehrinde bugün başlayan Gençler ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 altın 3 gümüş madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 17 Yaş Altı Kadınlar 40 kiloda Ceren Akdeniz, koparmada 46 kilo ile gümüş, silkmede 62, toplamda da 108 kilo altın madalya kazandı.

17 Yaş Altı Kadınlar 45 Kiloda ise Ezgi Kılıç, koparmada 63 kiloluk kaldırışıyla altın madalya, silkmede 75, toplamda da 138 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

AA / Musa Samur - Spor

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