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Gençler turnuvaya iyi başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gençler turnuvaya iyi başladı

0 kazanarak, turnuvaya hızla giriş yaptı.

DÜZCE (İHA) - 0 kazanarak, turnuvaya hızla giriş yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği yurtlar arası futbol turnuvasına katılım sağlayan Düzce Yurtlarından belirlenen atkım turnuvaya hızlı başladı. İlk maçında Çanakkale yurtları takımını 3-0 yenerek şampiyonaya hızlı başlayan Düzce takımı, şampiyonluğu kazanmak için bir sonraki maça hazırlanmaya başladı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, gençlik, Futbol, Düzce, Spor, Haberler

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