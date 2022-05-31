Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da tamamlandı - Haberler

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Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da tamamlandı

AA - Durmuş Genç - Spor
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Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da tamamlandı

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da sona erdi.

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da sona erdi.

Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda 6 gün süren müsabakalarda 3 bin sporcu mücadele etti.

Gençler Tekvando Dünya Şampiyonası için sporcu seçme niteliğinde olan Türkiye Şampiyonasında sporcular madalya alabilmek için kıyasıya yarıştı.

Altı gün süren şampiyona erkekler ve kadınlarda 10'ar sıklette yapıldı.

Erkeklerde 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78 ve +78; kadınlarda ise 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68 ve +68 kilolarda madalyalar sahiplerini buldu.

AA / Durmuş Genç - Spor

Türkiye Tekvando Şampiyonası Dünya Şampiyonası Türkiye Muğla Spor Haberler

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