Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da başladı - Haberler

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Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da başladı

AA - Durmuş Genç - Spor
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Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da başladı

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da başladı.

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da başladı.

Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda yapılan açılışa Muğla Valisi Orhan Tavlı, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top, Tekvando Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş, protokol üyeleri, antrenörler ve 3 bin sporcu katıldı.

Mehmet Baykan törende yaptığı konuşmada, Avrupa Şampiyonasında ve diğer organizasyonlarda madalya alan sporcuları kutladı.

Metin Şahin ise Muğla'da geniş katılımlı büyük bir organizasyon yapıldığın, gençlerin şimdiki sporcular gibi gelecek yıllarda Avrupa şampiyonalarına isimlerini yazdıracaklarını ve madalyaları toplayacaklarını kaydetti.

Organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcuları madalyalarını Orhan Tavlı, Mehmet Baykan ve Metin Şahin verdi.

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası 31 Mayıs Salı günü tamamlanacak.

AA / Durmuş Genç - Spor

Türkiye Tekvando Şampiyonası Mehmet Baykan Türkiye Muğla Spor Haberler

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