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Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası Karaman'da düzenlenecek

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası Karaman'da düzenlenecek

Spor Haberleri

Adil Türk ve Cemal Toman Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Karaman'da yapılacak.

Adil Türk ve Cemal Toman Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Karaman'da yapılacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 17-22 Haziran tarihlerinde Karaman Merkez Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Şampiyona erkekler ve kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.

Müsabakalar erkeklerde 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78 ve +78; kadınlarda ise 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68 ve +68 kiloda yapılacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Karaman Türkiye Spor Haberler

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