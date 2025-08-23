Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Edirne'de Devam Ediyor

Edirne'deki Meriç Nehri'nde düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, ikinci gün yarışlarıyla devam ediyor.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon dün eleme yarışlarıyla başladı. Yarışlar, ikinci gününde final müsabakalarıyla sürüyor.

Şampiyonaya, 30 kulüpten 400'e yakın sporcu katılıyor.

Organizasyonun ikinci gününde kürek çeken sporcular, kadın ve erkek klasmanlarında, 15 yaş altı, 17 yaş altı ve 19 yaş altı kategorilerinde madalya mücadelesi veriyor.

Organizasyon kapsamında sabah seansında master yarışları da yapıldı.

Şampiyona, yarın yapılacak final yarışlarının ardından düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.