Gençler Türkiye Kürek Kupası, yarın Ankara'da başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Gençler Türkiye Kürek Kupası yarın Mogan Gölü'nde başlayacak ve 9 Temmuz Pazar günü ödül töreniyle sona erecek. Yarışa katılacak kulüplerin konaklamaları KYK yurtlarında ücretsiz olarak sağlanacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı kürekçilerin de yer aldığı organizasyonda toplam 500 sporcu mücadele edecek.