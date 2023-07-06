Gençler Türkiye Kürek Kupası, yarın Ankara'da başlıyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Gençler Türkiye Kürek Kupası yarın Mogan Gölü'nde başlayacak ve 9 Temmuz Pazar günü ödül töreniyle sona erecek. Yarışa katılacak kulüplerin konaklamaları KYK yurtlarında ücretsiz olarak sağlanacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı kürekçilerin de yer aldığı organizasyonda toplam 500 sporcu mücadele edecek.
Gençler Türkiye Kürek Kupası, yarın Ankara'da başlayacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği organizasyon, Mogan Gölü'nde yarın başlayıp 9 Temmuz Pazar günü ödül töreniyle tamamlanacak.
Yarışa katılacak kulüplerin konaklamaları KYK yurtlarında ücretsiz bir şekilde yapılacak.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı kürekçilerin de yer aldığı organizasyonda, 500 sporcu mücadele edecek.
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023