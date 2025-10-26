Haberler

Gençler Türkiye Karate Şampiyonası Elazığ'da Sona Erdi


Elazığ'da düzenlenen 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'na 51 şehirden 1200 sporcu katıldı. Zorlu yarışmalarda madalyalar sahiplerini buldu.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Elazığ'daki Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 51 şehirden yaklaşık 1200 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada 37 kategoride kata ve kumite stilinde ilk üçe giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Şan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte 3 gündür devam eden şampiyonanın zorlu ve heyecanlı müsabakalara sahne olduğunu belirterek, şampiyona katılan tüm sporculara başarı diledi.

Şan, şampiyonada, 51 ilden 1200'ün üzerinde sporcunun ter döktüğünü sözlerine ekledi.

Şampiyonada 21 yaş altı 60 kilogramda şampiyon olan Diyar Hasanoğlu, şampiyonanın çok heyecanlı geçtiğini aktararak "Ali İrek Spor Kulübü adına dövüştüm, bugün şampiyon oldum. Ali Hoca'ya emekleri için çok teşekkür ediyorum, şampiyon olmak için çok çalıştık, çok hareket ettik. Allah'ın izniyle şampiyon olarak kürsüye çıktım. 3 hafta sonra Avrupa seçmesi var, inşallah orada da şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazanırım." diye konuştu.


