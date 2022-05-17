Gençler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Karabük'te sona erdi - Haberler

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Gençler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Karabük'te sona erdi

AA - Orhan Kuzu - Spor
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Gençler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Karabük'te sona erdi

Türkiye Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen Gençler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Karabük'te tamamlandı.

KARABÜK (AA) - Türkiye Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen Gençler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Karabük'te tamamlandı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda B kategorisinde düzenlenen organizasyona, 70 şehirden yaklaşık 400 sporcu, antrenör ve idareci katıldı.

Dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyelerince verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin Gençlik Haftası boyunca sürdüğünü söyledi.

Karabük'ün spor şehri olma yolunda ilerlediğini aktaran Güven, "Bunu önemsiyoruz. Amacımız, Karabük'te hem sporun tabana yayılması hem de milli takımlarımıza yeni sporcuların kazandırılması." dedi.

Güven, kentte ilerleyen günlerde basketbol, voleybol ve diğer branşlardaki organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

AA / Orhan Kuzu - Spor

gençlik, Türkiye, Karabük, Spor, Haberler

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