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Gençler tematik kış kamplarında buluşacak

Gençler tematik kış kamplarında buluşacak
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar (KYGM) Genel Müdürlüğü tarafından 3-7 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Tematik Kış Kampları, 8 şehirde farklı temalarla gençleri ağırlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar (KYGM) Genel Müdürlüğü tarafından 3-7 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Tematik Kış Kampları, 8 şehirde farklı temalarla gençleri ağırlayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin ilgi duydukları alanlarla ilgili olarak kamplarda kendilerini geliştirme fırsatı bulacağını belirterek, "Gençlerimizin bilgili, donanımlı olması için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

KYGM Tematik Kış Kampları bu yıl 3-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gençlerin akademik ve entelektüel birikimine katkıda bulunmak amacıyla yapılan geleneksel kış kamplarının bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek. 7-9 Ocak tarihleri arasında 'e-genç' uygulaması üzerinden alınan kamp katılım başvuruları, akademik başarı ve kamp temasıyla ilişkili bölümler dikkate alınarak sonuçlandırıldı.

Tematik Kış Kampları 3-7 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek

8 farklı temayla gerçekleştirilecek kamplar kapsamında bu yıl Diplomat Akademi Kampı Ankara'da, Girişimcilik ve Hayat Becerileri Kampı Samsun'da, Sosyal Medya ve İletişim Kampı Eskişehir'de, Tarih ve Medeniyet Kampı Şanlıurfa'da, Bilişim ve Yapay Zeka Kampı Gaziantep'te, Eğitimciler Kampı Mersin'de, Kış Sporları Kampı Erzurum'da, Sosyal Hizmet ve Gönüllülük Kampı ise Konya'da düzenlenecek.

3-7 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek kamplarda, farklı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler uzman, akademisyen ve örnek isimlerle bir araya gelecek. Gençler, kampa ev sahipliği yapan şehrin tarihi, kültürel ve manevi mekanlarını görme fırsatı da yakalayacak.

"Amacımız gençlerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamaktır"

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, gençlerin ilgi duydukları alanlarla ilgili olarak Tematik Kış Kamplarında kendilerini geliştirme fırsatı bulacağını belirterek, gençlerin bilgili, donanımlı olması için bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Bakan Bak, Tematik Kış Kamplarını çok önemsediklerini dile getirerek, "Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan gençlerimizin iyi eğitilmesi ve desteklenmesi Bakanlığımızın en önemli vazifelerindendir. Yürüttüğümüz çalışmalarla, hayata geçirdiğimiz projelerle, yaptığımız yatırımlarla bu vazifemizin gereğini yerine getirmek için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenecek Tematik Kış Kampları da bu çalışmalardan biri. Yurtlarımızda kalan gençler, ilgi duydukları alanlarla ilgili olarak tematik kamplarda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. 5 gün boyunca dolu dolu geçecek kamplarda akademik seminerler, şehir gezileri, şehit yakınları ve gazi ziyaretleri, gönüllülük faaliyetleri, bilgi yarışmaları, sportif faaliyetler ve sanatsal etkinlikler gençlerimizi bekliyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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