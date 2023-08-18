Gençler Tarlada Domates Hasadına Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gönüllülük faaliyetleri kapsamında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Saruhanlı Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler, domates tarlasında çalışan mevsimlik tarım işçilerine yardım etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerin topluma karşı sorumluluk duygularının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen gönüllülük faaliyetleri çerçevesinde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Saruhanlı Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençleri tarlada domates hasadına katıldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezleri gönüllülük faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Gönüllü gençler Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'ndeki domates tarlasında çalışan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ettiler, domates topladılar. Sofraya gelen tarım ürünlerinin ne zor şartlar altında toplandığını yerinde gören gençler, domates toplamanın kendileri için güzel bir deneyim olduğunu ifade ettiler.

Mevsimlik tarım işçileri ise gençleri burada görmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, yardımları için teşekkür ettiler. - MANİSA