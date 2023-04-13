Gençler taekwondoda finalde

Okul Sporları Gençler Grup Müsabakalarında Düzce 7 sporcuyla finallere kaldı.

Kastamonu'da yapılan Okul Sporları Gençler Grup müsabakalarında Düzceli sporcular büyük başarı elde ederek 7 sporcu ile finallere katılım halkı kazandı.

Sporculardan Damla Nur Yılmaz 42 kg Şampiyon, Bedirhan Öksüz 48 kg Şampiyon, Ahmet Ezzat Bidanok 51kg üçüncü, Berfin Ozan 46 kg üçüncü, İlknur Balta 55 kg üçüncü, İlkay Eren Gezer 55 kg üçüncü ve Orkun Kap 63 kg üçüncü oldu.

Farabi Anadolu Lisesini temsil eden Damla Nur Yılmaz, Berfin Ozan, İkay Eren Gezer, İlknur Balta, Turgut Özal Anadolu Lisesini temsil eden Bedrihan Öksüz, Cumhuriyet Anadolu Lisesini temsil eden Ahmet Ezzat Bidanok ve Spor Lisesini temsil eden Orkun Kap 27-20 Nisan 2023 tarihleri arasında Zonguldak ilinde yapılacak olan Türkiye finallerinde Düzce'yi temsil edecek. - DÜZCE