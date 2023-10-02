Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Damla Gönüllülük Hareketi programı çerçevesinde Endonezya, Suriye ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençler Sinop'ta buluştu. Sinop'ta gerçekleşecek sosyal sorumluluk çalışmaları için gençler bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Damla Gönüllülük Hareketi programı çerçevesinde Endonezya, Suriye ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençler Sinop'ta buluştu.

Sinop'ta gerçekleşecek sosyal sorumluluk çalışmaları için Endonezya, Suriye ve Türkiye'nin birçok ilinden görevli gençler Sinop'a geldi. Gençlik ve Spor il Müdürü Mehmet Kalyon ile birlikte Sinop Valisi Mustafa Özarslan'a ziyarette bulunan Damla Hareketi gönüllüleri, Vali Özarslan ile tanışarak sohbet ettiler. Gönüllü gençler tarafından Sinop'ta yapılacak çevre temizliği, sağlıklı yaşam etkinlikleri, ahde vefa ziyaretleri ve sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Kalyon'dan bilgi alan Vali Özarslan, genç gönüllülere çabalarından dolayı teşekkür etti. - SİNOP