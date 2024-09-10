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Gençler Muaythai Milli Takımı Tayland'a hareket etti

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Kastamonu'da hazırlıklarını tamamlayan Gençler Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası için Tayland'a hareket etti.

Bir süredir Kastamonu'da sürdürdüğü Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayan Gençler Muaythai Milli Takımı, Tayland'a gitmek üzere Kastamonu'dan ayrıldı.

Kastamonu'da Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde son kampını teknik direktör Erhan Otluoğlu yönetiminde yapan Gençler Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Erhan Otluoğlu nezaretinde 26 sporcunun kamp yaptığı Kastamonu'da çalışmalarını tamamlayan Gençler Muaythai Milli Takımı, Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılmak için bugün Tayland'a gitmek üzere kentten ayrıldı.

Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'na 26 sporcu ile katılacaklarını ve şampiyonadan başarı ile döneceklerine inandığını söyleyen Teknik Direktör Erhan Otluoğlu, "Kamp dönemimiz çok verimli geçti. Kastamonu'ya kadar birkaç kamp daha yapmıştık. Son kampımızı Şeyh Şabanı Veli'nin memleketi Kastamonu'da yaptık. Çok güzel bir çalışma ortamı vardı. Sporcularımız oldukça verimli şekilde çalıştı. Kamp dönemimizi çok verimli geçirdik" ifadelerini kullandı.

Gençler Muaythai Milli Takımı olarak Dünya Şampiyonasına hazır olduklarını ve şu anda her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Otluoğlu, "Sporcularımız mental olarak çok hazırlar. Tayland'dan hem bireyselde hem de takım olarak güzel derecelerle dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nın 11-20 Eylül tarihleri arasında Tayland'da gerçekleştirileceğini belirten Otluoğlu, "Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız, yönetim kurlu üyemiz Hasan Siret Albayrak ve İstanbul İl Temsilcimiz Oktay Avcı bizleri Tayland'a uğurlayacak. Şampiyonanın 2. günü Federasyon Başkanımız Tayland'da milli takımımıza katılacak. Federasyon Yönetim Kurulu Üyemiz Furkan Durna kafile başkanlığında bugün Tayland'a gideceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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