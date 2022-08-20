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Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası

Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası

Spor Haberleri

Malezya'da düzenlenen Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 6 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya kazandı.

Malezya'da düzenlenen Gençler Muaythai Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 6 altın, 3 gümüş, 7 bronz madalya kazandı.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada 16 madalya kazanan Türkiye, katılan 60 ülke içerisinde 15-17 yaş gençler kategorilerinde ikinci, genel klasmanda ise dünya üçüncüsü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Hasan Yıldız, genç yetenekleri önemsediklerini ve şampiyonaya iyi hazırlandıklarını belirtti.

Organizasyonlarda kazanılan tecrübenin elde ettikleri başarıya katkısı olduğunu vurgulayan Yıldız, her geçen gün daha iyiye gittiklerini ve dünyaya "rol model" olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Su üzerinde yapılan Muaytalay Dünya Şampiyonası'nın ev sahibi olmak için altyapı çalışmalarına başladıklarını aktaran Yıldız, "Bu projeyi tamamladığımızda dünya yine 'Türkler başardı' diyecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

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