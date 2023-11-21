Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak FIFA 2023 ve Valorant turnuvası düzenledi. Turnuvada ödül havuzunda toplam 120 bin TL bulunuyordu. E-sporcular, tesis ve dijital donanıma hayran kaldı.

Gençler klavyeleri bu kez ödül için kullandı

Gençler klavyeleri bu kez ödül için kullandı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Dijital Gençlik Merkezi 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel, ara tatilde 110 Bin Türk Lirası ve 10 Bin Türk Lirası ödül havuzu bulunan FIFA 2023 ve Valorant turnuvası düzenledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanlığı,24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel olarak ara tatilde FIFA 2023 ve Valorant turnuvası düzenledi. İki gün süren turnuvada il dışından gelen e-sporcular tesise ve dijital donatıma hayran kaldı. 110 bin TL ödül havuzuna sahip VALORANT turnuvasında şampiyonu "Team NVus", ikincisi "Dark Passage" ve üçüncüsü "PCİFİC Esports" takımları oldu. 10 bin TL ödül havuzlu FIFA turnuvasının şampiyonu "Bekir Karadağ", ikinci "Doğuşcan Köse" ve üçüncü "Alperen Filiz" oldu. E-sporculara ödüllerini, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanı Yahya Akduman takdim etti.

Gençler tesise hayran kaldı

"Balıkesir'i Geleceğe Taşıyoruz" sloganıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından Dijital Gençlik Merkezi'nin kurulduğunu ve uluslararası bir gençlik merkez haline geldiğini söyleyen Gençlik Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, gençlere, DGM'de hem dijital donanım açısından hem de tesis açısından tüm imkanları sunduklarını dile getirdi. Balıkesir'deki böyle bir ortamı hiçbir yerde parayla dahi bulunamayacağını söyleyen gençler, tüm bu imkanları Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın gençlere bedava sunmasının paha biçilemeyeceğinin altını çizdi.