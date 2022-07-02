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Gençler Kadetler Okçuluk Türkiye Şampiyonası devam ediyor

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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2022 Gençler Kadetler Okçuluk Türkiye Şampiyonası Ankara'da sürüyor.

2022 Gençler Kadetler Okçuluk Türkiye Şampiyonası Ankara'da sürüyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Yenimahalle ilçesinde yer alan Hasan Doğan Spor Tesisleri'ndeki organizasyonda, gençler sıralama atışları ile 18 yaş altı kadetler 1. tur eleme atışları gerçekleştirildi.

37 il ve 92 kulüpten 466 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada yarın final yarışları yapılacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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