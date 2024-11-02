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Gençler için Ücretsiz Yüzme Kursları Devam Ediyor

Gençler için Ücretsiz Yüzme Kursları Devam Ediyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında, gençlerin ve çocukların sportif gelişimini desteklemek amacıyla ücretsiz yüzme kurslarını Afyonkarahisar'da düzenliyor. Uzman antrenörler eşliğinde verilen kurslar, yüzme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin ve çocukların sportif gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde ücretsiz yüzme kurslarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda düzenlenen bu kurslar, uzman antrenörler eşliğinde veriliyor ve gençlere yüzme yeteneklerini geliştirme imkanı sunuyor.

Bu proje, yüzme bilmeyen çocuklara ve gençlere temel yüzme becerilerini kazandırmayı hedefliyor. Eğitimler, 16 derslik programlarla yapılıyor ve her ders, yüzme tekniklerini, suya uyum sağlama ve güvenli yüzme becerilerini kapsıyor. Kursların içeriği, gençlerin seviyesine göre düzenleniyor ve uzman antrenörler, öğrencilerin su korkusunu yenmelerine yardımcı olmak için birebir destek sağlıyor.

Kurslar, haftanın belirli günlerinde düzenlenerek ailelerin ve çocukların uygun saatlerde katılımını kolaylaştırıyor. Yüzme havuzunun hijyen ve güvenlik standartları ise sıkı bir şekilde korunuyor, böylece gençlerin sağlık ve emniyetinden ödün verilmiyor.

Yüzme kursları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı deneyimli ve profesyonel yüzme antrenörleri tarafından veriliyor. Eğitimlerde yüzme tekniklerinin yanı sıra suya karşı doğru duruş ve nefes alma teknikleri de öğretiliyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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