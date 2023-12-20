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Gençler Eskrim Federasyon Kupası ve Büyükler Flöre Açık Eskrim Turnuvası Ankara'da düzenlenecek

20 Aralık 2023 11:33 Güncelleme: 11:34 Abone Ol

Gençler Eskrim Federasyon Kupası 21-23 Aralık tarihlerinde, Büyükler Flöre Açık Eskrim Turnuvası da 24 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek. Gençler kategorisinde 387 sporcu, Büyükler kategorisinde ise 130 sporcu mücadele edecek.