Gençler Erzincanspor Antrenmanında Unutulmaz Bir Gün Geçirdi

Güncelleme:
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Spor Kulübü bünyesindeki gençler, Değer Erzincan Projesi kapsamında Erzincanspor'un antrenmanını ziyaret etti. Futbolcularla tanışarak keyifli anlar geçiren gençler, projenin sporun birleştirici gücünü vurguladığına dikkat çekti.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Spor Kulübü bünyesinde yer alan gençler, Değer Erzincan Projesi kapsamında Erzincan spor'un antrenmanını ziyaret ederek unutulmaz bir gün yaşadı. Gençler, futbolcularla birlikte sahaya çıkarak hem antrenmana eşlik etti hem de keyifli anlar geçirdi.

Ziyaret sırasında gençler futbolcularla tanışma fırsatı bulurken, imza alarak anılarını ölümsüzleştirdiler. Program, sporun birleştirici gücünü ortaya koyan sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Proje kapsamında çalışmaların hızla sürdüğünü belirten yetkililer, yılsonu itibarıyla 10 bin öğrenciye ulaşma hedefini vurguladı. Değer Erzincan'ın yalnızca bir spor çalışması değil, gençlere duyulan güvenin ve geleceğe bırakılacak en değerli emanetin simgesi olduğu ifade edildi.

Projenin yürütülmesine emek veren tüm kurumlara teşekkür eden yetkililer, özellikle Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür'e, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'a, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'na, öğretmenlere ve tüm ekiplere şükranlarını iletti. Etkinliğin koordinasyonunda önemli rol oynayan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve ekibine de ayrıca teşekkür edildi.

Yetkililer, "Bu yol iyilik yolu. İyiliği ve güzelliği tüm gençlerimize ulaştırıncaya kadar durmadan çalışacağız." mesajıyla projenin önemini bir kez daha vurguladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
