Gençler Efeler'de Yüzme Öğreniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi çerçevesinde eğitimler aralıksız devam ederken Efeler'de özel sporcular antrenörler eşliğinde yüzme öğreniyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Bakanlığın 10 bin kişiye yüzme öğretme hedefini aşan Aydın'da, proje çerçevesinde de Efeler ve Didim ilçelerindeki portatif yüzme havuzları ile Nazilli yarı olimpik yüzme havuzunda da yüzme eğitimleri devam ediyor.

Bakanlığın 2023 yılında 30 bin kişiye yüzme öğretme hedefi yönünde, il genelindeki eğitimler aralıksız devam ederken, Efeler'de yaşayan özel sporcular da antrenörler eşliğinde yüzme öğreniyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Efeler portatif yüzme havuzumuzda, özel gençlerimiz suyun coşkusunu yaşıyor. Mutluluklarıyla dolu anlara, onların azmi ve gücüne tanıklık ediyoruz. Engelleri suyun altında aşarken, hayata ve sporun fırsatlarına dair yeni sayfalar açıyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN