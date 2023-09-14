Gençler E-spor Atölyesinde Hem Eğleniyor Hem de Gelir Elde Etmek İstiyor

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulan e-spor atölyesinde gençler, hem eğlenip hem de profesyonel sporcu olarak gelir elde etme imkanına sahip olacaklar.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan e-spor atölyesinde geçler hem eğleniyor hem de profesyonel sporcu olarak gelir elde etmek istiyor.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde bilgisayar oyunlarına meraklı gençler için 13 Şubat Gençlik Merkezi'nde e-spor atölyesi kuruldu. Son teknolojiyle kurulan e-spor atölyesinde Erzincan Ligi müsabakaları düzenleniyor. Bu sayede oyun tutkunu gençler, kurdukları takımlarda hem eğlenip hem sosyalleşip dünyaya açılacak hem de profesyonel sporculuğa adım atarak gelir elde etme imkanına kavuşacak. Genel olarak 15-23 yaş grubuna hitap eden e-spor atölyesinin kurulmasına sevinen gençler, daha önceleri internet kafelerde oyun oynadıklarını ve ailelerinin buna karşı çıktıklarını belirterek Gençlik Merkezinde bulunmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler. - ERZİNCAN