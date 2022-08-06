Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası
Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Münir Doğru gümüş madalya elde etti.
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Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Münir Doğru gümüş madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da devam eden şampiyonanın beşinci gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.
Erkekler 73 kiloda Furkan Münir Doğru finalde karşılaştığı İranlı Reza Kalhor'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Organizasyon yarın sona erecek.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor