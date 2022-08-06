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Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası

Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası

Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Münir Doğru gümüş madalya elde etti.

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Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Münir Doğru gümüş madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da devam eden şampiyonanın beşinci gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı.

Erkekler 73 kiloda Furkan Münir Doğru finalde karşılaştığı İranlı Reza Kalhor'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Organizasyon yarın sona erecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Bulgaristan Türkiye Spor Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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