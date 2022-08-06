Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Münir Doğru gümüş madalya elde etti. Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Münir Doğru gümüş madalya elde etti. Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da devam eden şampiyonanın beşinci gününde 4 sıklette müsabakalar yapıldı. Erkekler 73 kiloda Furkan Münir Doğru finalde karşılaştığı İranlı Reza Kalhor'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Organizasyon yarın sona erecek. Spor AA / Fatih Gazioğlu Bulgaristan Türkiye Spor Haberler

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