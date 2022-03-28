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Gençler doğayla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gençler doğayla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği'nin yürüttüğü Gençlik Projeleri Destek Programı bünyesinde 14-29 yaş arası 100 genç doğa yürüyüşü yaptı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) Eskişehir İl Temsilciliği'nin yürüttüğü Gençlik Projeleri Destek Programı bünyesinde 14-29 yaş arası 100 genç doğa yürüyüşü yaptı.

Tügva Eskişehir İl Temsilciliği'nin yürüttüğü 'Gençliğimizin Hevesi, Büyüklerimizin Nefesi' adlı proje bünyesinde doğa yürüyüşü, çevre temizliği ve tarihi alan gezisi gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası önünden başlayan yürüyüş Karacaşehir Camii'nde sona erdi. Etkinliğe 14-29 yaş arasında 100 genç katıldı. Etkinlik sonunda güneşli havayı değerlendirerek piknik yapan katılımcılar, cami avlusuna lavanta dikti. Doğa yürüyüşüne ise Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri rehberlik etti. Yürüyüşe TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Ramazan Anıl da katıldı. - ESKİŞEHİR

Gençler doğayla buluştu

Gençler doğayla buluştu

Gençler doğayla buluştu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehir, gençlik, TÜGVA, Spor, Haberler

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