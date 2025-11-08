Gençler Davis Kupası'nda Yarı Finale Çıkan Milli Takım ABD'ye Yenildi

Gençler Davis Kupası Finalleri'nde mücadele eden 16 Yaş Altı Milli Erkek Tenis Takımı, yarı finalde ABD'ye 3-0 yenildi.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Kaan Işık Koşaner, Samim Filiz ve Ziya Ayberk Aydın'dan oluşan ay-yıldızlılar, Şili'nin başkenti Santiago'daki organizasyonda yarı finalde ABD ile karşılaştı.

Organizasyon tarihinde ilk kez yarı final oynayan milli takım, rakibine 3-0 mağlup oldu.

Milliler, yarın Almanya karşısında üçüncülük mücadelesi verecek.