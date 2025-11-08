Gençler Davis Kupası'nda Yarı Finale Çıkan Milli Takım ABD'ye Yenildi
16 Yaş Altı Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Finalleri yarı finalinde ABD'ye 3-0 mağlup oldu. Türkiye, tarihi bir başarı göstererek yarı finale yükselmeyi başardı. Milliler, üçüncülük mücadelesini Almanya ile yapacak.
Gençler Davis Kupası Finalleri'nde mücadele eden 16 Yaş Altı Milli Erkek Tenis Takımı, yarı finalde ABD'ye 3-0 yenildi.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Kaan Işık Koşaner, Samim Filiz ve Ziya Ayberk Aydın'dan oluşan ay-yıldızlılar, Şili'nin başkenti Santiago'daki organizasyonda yarı finalde ABD ile karşılaştı.
Organizasyon tarihinde ilk kez yarı final oynayan milli takım, rakibine 3-0 mağlup oldu.
Milliler, yarın Almanya karşısında üçüncülük mücadelesi verecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor