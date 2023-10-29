Gençler Cumhuriyet kampında bir araya geldi
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yıldönümü sebebi ile gençlere yönelik çadır kampı düzenledi.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 100. yıldönümü sebebi ile gençlere yönelik çadır kampı düzenledi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde gerçekleştirilen kampta çadırlar Ay yıldız şeklinde düzenledi. 100 genç iki gün boyunca deniz kıyısında faaliyetlerde bulunurken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dev Türk bayrağı açarak kutladı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor