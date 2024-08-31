Gençler Beyzbol 5 Milli Takımı Fransa'da yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyor

Gençler Beyzbol 5 Milli Takımı; 29 Ekim-2 Kasım 2024 tarihleri arasında Fransa'da yapılacak olan Avrupa Gençler Şampiyonası hazırlıklarını Kayseri'de kamp yaparak sürdürüyor.

29 Ekim - 2 Kasım 2024 tarihleri arasında Fransa'da yapılacak olan Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılacak olan Türkiye Ragbi Federasyonu Gençler Beyzbol 5 Milli Takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes Kamp Eğitim Merkezi ve Spor A.Ş. Yüksek İrtifa Merkezi'nde günde çift antrenman yaparak Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazır hali gelmeye çalışıyor.

25 Ağustos'ta başlayan kamp çalışmaları 4 Eylül'de sona erecek. - KAYSERİ