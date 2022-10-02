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Gençler Balkan Judo Şampiyonası sona erdi

Spor Haberleri

Gençler Balkan Judo Şampiyonası sona erdi

Karadağ'da düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular bir altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Karadağ'da düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nın son gününde milli sporcular bir altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Podgoritsa'da gerçekleştirilen organizasyonun son gününde milli sporculardan +78 kiloda Duygu Dirgen altın, 70 kiloda Ceylan Kocabey ile erkekler +100 kiloda Mehmet Alp Seçilmiş bronz madalya etti.

Türk sporcular dünkü müsabakalarda 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı. Milliler böylece 5 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 12 madalya ile organizasyonu tamamladı.

Milliler ayrıca takım müsabakalarında Yunanistan'ı 4-1, Bosna Hersek'i 4-2 ve Romanya'yı da 4-1 yenerek şampiyonluk kupasının da sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Karadağ Spor Haberler

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