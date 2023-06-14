Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası, Erzurum'da tamamlandı. Yaklaşık 50 ilden 203 erkek ve 113 kadın sporcu mücadele etti. Şampiyonada erkekler ve kadınlarda altın madalya kazanan sporcular belli oldu.