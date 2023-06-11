Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor.

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda okul sporları kapsamında düzenlenen şampiyonaya 50 ilden 203 erkek ve 101 kadın sporcu katılıyor.

Türkiye Boks Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Ali Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılan sporcuların gayet memnun olduğunu belirterek, "15-16 yaş arasındaki sporcular şampiyonaya katıldı. Müsabakalarımız gayet iyi gidiyor. Kendi illerinde dereceye giren sporcular, Erzurum'da Türkiye birinciliği için erkek ve kadın kategorilerinde yarışıyorlar." diye konuştu.

Şimşek, şampiyonada derece alacak sporcuların uluslararası müsabakalara katılacağını söyledi.