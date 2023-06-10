Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası Erzurum'da devam ediyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor. Yaklaşık 50 ilden 203 erkek ve 113 kadın sporcunun katıldığı şampiyonada ikinci gün maçları yapıldı. Şampiyonanın başhakemi İbrahim Avcıoğlu, müsabakaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler B Türkiye Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor.
Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen, yaklaşık 50 ilden 203 erkek ve 113 kadın sporcunun katıldığı şampiyonada ikinci gün maçları yapıldı.
Şampiyonanın başhakemi İbrahim Avcıoğlu, AA muhabirine, müsabakaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı şampiyonanın 14 Haziran'da sona ereceğini belirten Avcıoğlu, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.