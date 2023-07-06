Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Türk sporcular altın ve bronz madalya kazandı

Milli yüzücüler Kuzey Tunçelli ve Emir Batur Albayrak, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde finale yükseldi. Kuzey Tunçelli altın madalya kazanırken, Emir Batur Albayrak bronz madalya elde etti ve aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları A barajını geçmeyi başardılar.