Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası Başlıyor
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Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası, Sırbistan'da düzenlenecek. Türkiye'yi 10'u kadın 17 milli sporcu temsil edecek.
Gençler Avrupa Yüzme Şampiyonası, yarın Sırbistan'da başlayacak.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 4-9 Temmuz tarihlerinde başkent Belgrad'da düzenlenecek.
Şampiyonada Türkiye'yi 10'u kadın 17 milli sporcu temsil edecek.
Gençler Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak milli sporcuların isimleri şu şekilde:
Kadınlar: Belis Şakar, Burcunaz Narin, Defne Tanığ, Ekin Nazlı Okudur, Ela Naz Özdemir, Mehlika Kuzeh Yalçın, Merve Tuncel, Özlem Yetim, Sudem Denizli, Talya Erdoğan
Erkekler: Ahmet Burak Işık, Aykut Mert İravul, Emir Batur Albayrak, Kuzey Tunçelli, Muhammed Yusuf Özden, Tolga Temiz, Tuncer Berk Ertürk
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor