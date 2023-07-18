Gençler Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda 6 Milli Sporcu Mücadele Edecek

İspanya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda 6 milli sporcu mücadele edecek. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, milli sporcuların İspanya'ya gittiği belirtildi. Şampiyonada Türkiye'yi Rüya Coşkun, Mürya Karayel, Dorukalp Azizoğlu, Ali Mutlu, İlker Sezen ve Türker Kemal Kıyak temsil edecek.