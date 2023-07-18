Gençler Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda 6 Milli Sporcu Mücadele Edecek
Spor Haberleri
İspanya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda 6 milli sporcu mücadele edecek. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, milli sporcuların İspanya'ya gittiği belirtildi. Şampiyonada Türkiye'yi Rüya Coşkun, Mürya Karayel, Dorukalp Azizoğlu, Ali Mutlu, İlker Sezen ve Türker Kemal Kıyak temsil edecek.
İspanya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda 6 milli sporcu mücadele edecek.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, 20-23 Temmuz'da Banyoles şehrinde gerçekleştirilecek organizasyon için milli sporcuların İspanya'ya gittiği belirtildi.
Şampiyonada Türkiye'yi Rüya Coşkun, Mürya Karayel, Dorukalp Azizoğlu, Ali Mutlu, İlker Sezen ve Türker Kemal Kıyak'ın temsil edeceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor